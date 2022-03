Alparone conferma (Asst Garda): “Nessuna soppressione per la riabilitazione a Lonato”

(red.) “Smentisco come già fatto in occasione della mia precedente nota del 5 marzo (vedere mia smentita su QuiBrescia.it) che abbia mai detto che il reparto di riabilitazione di Lonato è stato soppresso. Anzi la mia Direzione ha portato la progettualità della struttura di Lonato all’approvazione di Regione Lombardia a fine anno 2021 e, come previsto dallo stato progettuale già definito in precedenza al mio arrivo, sono previsti 20 posti di riabilitazione e 20 posti di sub acute a cui si sommano 20 posti letto di comunità psichiatrica e centro diurno ambulatoriale psichiatrico da 20 posti”. Nuovo botta e risposta tra il consigliere regionale pentastellato Dino Alberti, e il direttore generale dell’Asst Garda Mario Alparone. Il tema è sempre lo stesso: Villa dei Colli a Lonato del Garda.

“Non esiste alcuna relazione tra questa presunta soppressione di attività riabilitativa mai effettuata e la delibera assunta dalla ASST del Garda in data 3 marzo nr 172 con la struttura di villa Gemma e Villa Barbarano. E’ infatti vigente un contratto di concessione, attivo fin dal 2019, con la struttura privata accredita di Villa Gemma e Villa Barbarano che presentava una situazione di non corretto adempimento contrattuale da parte della ASST del Garda della gara effettuata nel 2019. Il valore infatti del budget che Regione Lombardia ed ATS avevano attribuito alla attività risultava inferiore al valore contrattuale. Pertanto la nostra direzione ponendo nuovamente la questione, con lettera formale di ottobre 2021, ha richiesto a Regione Lombardia ed a ATS di verificare le condizioni di un adeguamento di budget che sanasse la questione o diversamente si sarebbe dovuto procedere ad una revisione delle quote di corrispettivo che vengono incassate a fronte del contratto per via del più basso livello di produzione assegnato. Ats e Regione, valutata l’esistenza del bisogno di riabilitazione sul territorio hanno deciso di aumentare il budget adeguandolo al valore contrattuale originariamente previsto dal contratto. La presa d’atto di questo provvedimento è contenuta nella delibera menzionata che pertanto rappresenta un mero adeguamento di una situazione che se non sanata avrebbe portato ad un contenzioso oppure ad un minor livello di servizio sul territorio” dichiara il Direttore Alparone.