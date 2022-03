Giovanni Ciato eletto segretario di Salò in Azione

(red.) Si è concluso nella mattinata di questo sabato 19 marzo il primo congresso di Salò in Azione. Giovanni Ciato è stato eletto segretario: “Sono grato a tutto il gruppo di iscritte e iscritti che in questi due anni mi ha supportato nella gestione del circolo di Salò in Azione”, ha commentato, “e l’elezione a segretario gratifica, oltre che me, anche loro, per il costante impegno sulla gestione di una sezione molto impegnativa”.

“Sarà sul confronto e sul dialogo che svilupperemo il lavoro del nostro circolo locale, in sinergia con il direttivo provinciale ed i numerosi gruppi tematici che Azione Brescia ha messo in campo, per costruire e far crescere una dirigenza politica in grado di affrontare i temi di rilevanza attuale e quelli futuri”, ha concluso Ciato. “L’impegno, e l’augurio, sono quindi di una continua e costante crescita del nostro partito nel tessuto sociale del territorio gardesano”.

“Esprimo soddisfazione per il processo dei Congressi che dimostra come Azione voglia partire dai territori, e quindi dalla base, creando la nuova classe dirigente e investendo sule persone che conoscono il territorio”, ha aggiunto Fabrizio Benzoni, segretario provinciale di Brescia in Azione al termine dei lavori. “Salò è il primo comitato ad andare a congresso, ha dimostrato di saper creare una bella squadra, e si candida come punto di riferimento per i comuni vicini” .