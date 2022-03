Desenzano: “Sull’edilizia scolastica l’amministrazione va a tentoni”

(red.) “Nell’ultimo consiglio comunale ho avuto modo di presentare la mia interpellanza sui progetti di edilizia scolastica e l’interrogazione sulla questione della sicurezza”, informa in una nota Giustina Bonanno, consigliera d’opposizione a Desenzano. “Due punti molto diversi tra loro, che sono però allo stesso modo fondamentali per definire una visione a lungo termine della nostra città”.

“L’assessore alla Sicurezza e vicesindaca Cristina Degasperi ha risposto alle mie richieste con alcuni dati utili e considerazioni relative agli episodi criminosi avvenuti nelle scorse settimane”, prosegue Bonanno, “facendo riferimento anche a un progetto dedicato a incrementare il numero delle telecamere sul territorio comunale. Per il personale di Polizia Locale, definito ‘nella norma’, mi è stato risposto che attualmente c’è difficoltà nel reperire giovani disponibili a candidarsi a determinati bandi pubblici per mancanza di incentivi e attrattività nei confronti del lavoro pubblico. Una considerazione a mio avviso priva di fondamento e soprattutto poco realistica, a maggior ragione se presentata senza dati o documentazioni a supporto. L’assessore ha annunciato però che anche il personale di Polizia Locale verrà incrementato, con l’assunzione di due nuovi agenti che entreranno in servizio rispettivamente l’1 marzo e l’1 maggio, e che è già stato indetto un bando che prevede l’inserimento, entro il prossimo 15 giugno, di ulteriori tre agenti”.

“Questa notizia fa sicuramente piacere e dimostra due cose”, chiarisce Bonanno: “Che l’assessore Degasperi ha ammesso l’esistenza del problema che da tempo stiamo evidenziando, elemento che mi fa ben sperare, e che le nostre sollecitazioni sono state utili per dare a Desenzano un organico di Polizia Locale degno del numero dei suoi cittadini e del suo flusso turistico. In definitiva, sia riguardo alle telecamere – delle quali apprezzo il progetto nonostante lo ritenga troppo tardivo e soprattutto stranamente ancora in divenire dopo tutto questo tempo – che sulla questione Polizia Locale, l’impressione è che si stia andando verso la direzione giusta ma ci siano ancora alcune sbavature non indifferenti da dover seguire con attenzione nei prossimi mesi, compresa la possibilità di realizzare una centrale operativa per permettere la visione delle telecamere altrimenti inefficaci in tempo reale”.

“Riguardo ai progetti di edilizia scolastica, invece, ho avuto modo di confrontarmi con l’assessore alle Opere Pubbliche Giovanni Maiolo e l’assessore alle Politiche Sociali Annalisa Colombo, rimanendo ancora ferma sulla mia idea che, nonostante l’elenco di dati tecnici molto utili e l’impegno espresso nell’aderire ai bandi Miur e ai finanziamenti messi a disposizione dal Pnrr, non si vede assolutamente la buona volontà di creare un progetto condiviso di edilizia scolastica che possa essere sostenibile per gli anni a venire”, scrive ancora Bonanno, “Dalle risposte dell’assessore Maiolo ho denotato ancora grande incertezza riguardo al futuro: aderire semplicemente ai bandi non è abbastanza se dietro non ci sono un disegno a lungo termine e un progetto elaborato. A mio avviso, questa amministrazione si sta muovendo a tentoni perché se ci fosse un progetto vero di edilizia scolastica, le richieste sui bandi verrebbero condotte sulla base di logiche che io ancora non intravedo nelle scelte attuali”.

“Si tratta di interventi occasionali, senza che ci sia un’idea di fondo e con palese confusione, com’è dimostrato anche dalla risposta secondo la quale si sia deciso di intervenire in virtù degli indici di vulnerabilità sismica”, sostiene Bonanno. “Come mai interveniamo sulla Laini, allora, che ha il 20% di indice di vulnerabilità e non sulla Mazzolari il cui indice è invece del 46%? E come mai, allo stesso tempo, l’assessore Maiolo ci ha spiegato durante il suo intervento che si è scelto di intervenire sulla Laini perché ha una struttura edilizia simile a quella della Catullo? Qual è quindi, in definitiva, il parametro ufficiale a cui dovremmo fare riferimento noi cittadini? Tutte le risposte ricevute, apprezzabili tecnicamente, non sono per niente accompagnate da una scelta politica e un progetto di città serio e questo ultimo confronto ne è stato l’ennesima prova. Ci tengo a ribadire nuovamente che tutto ciò è molto grave, perché le scuole sono strutture che riguardano tutti e rimarranno a disposizione della cittadinanza per decine di anni. Come se non bastasse, anche il presidente del consiglio comunale Rino Polloni ha voluto dire la sua, spiegandoci che l’amministrazione attuale sarebbe la prima ad aver elaborato un progetto di edilizia scolastica e aver pensato alla realizzazione concreta di una nuova scuola, a differenza delle precedenti. Un intervento a mio parere fazioso e inopportuno, che Polloni avrebbe potuto sicuramente risparmiarsi”.