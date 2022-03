Terzi è candidato sindaco: “Stefano per Desenzano”

(red.) Nella mattina di questo sabato 19 marzo al parco del laghetto si è svolta la conferenza stampa di presentazione della candidatura di Stefano Terzi a sindaco di Desenzano, appoggiato da tre liste che rappresentano una ampia coalizione di forze civiche e politiche: Desenzano Popolare, Desenzano Progetto Futuro, Pd, Psi, Azione.

“L’intesa”, come informa una nota, “è frutto di un lavoro politico e programmatico iniziato l’estate scorsa e che ha portato all’elaborazione di un programma ricco di proposte per tutelare e valorizzare l’ambiente, dal lago all’entroterra, per rendere Desenzano un città viva e accogliente per cittadini e turisti e per uno sviluppo economico sostenibile. Desenzano ha bisogno di un cambio di registro a Palazzo Bagatta, serve riportare al primo posto l’attenzione alle persone e alle associazioni, trasparenza e partecipazione. A Desenzano serve una amministrazione efficiente e innovativa in grado sia di cogliere le opportunità degli investimenti del PNRR sia dedicarsi alla cura della città: sicurezza, pulizia e manutenzioni”.

Stefano Terzi, 32 anni, diplomato al liceo scientifico Bagatta di Desenzano, laurea magistrale in matematica presso l’Università degli Studi di Milano, consigliere comunale dal 2012 al 2017, lavora come analista funzionale per una società di consulenza Sap (un software gestionale per aziende) in grandi progetti di business transformation per importanti multinazionali.

“Desenzano Progetto Futuro sostiene convintamente la candidatura di Stefano”, ha detto Giustina Bonanno, “perché ben rappresenta il nostro progetto di città, un connubio di gioventù ed esperienza per costruire insieme la Desenzano di domani”.

“Noi di Azione”, Ha dichiarato Ruben Toninelli, “crediamo che Stefano sia la persona giusta per ridare a Desenzano il ruolo di capitale del Garda, in grado di aggregare i comuni del lago attorno ad una visione complessiva di sviluppo sostenibile”.

“Abbiamo partecipato sin dall’inizio con convinzione al progetto politico e programmatico per dare una nuova amministrazione a Desenzano”, ha aggiunto Giuseppe Taetti della Segreteria Psi. “Il nostro contributo, laico e riformista, punta a riportare nella città lo spirito innovativo e creativo della sua stagione migliore, con un rilancio vero della sua vocazione imprenditoriale turistica (soprattutto agendo sulla destagionalizzazione dell’offerta), convinti come siamo che solo favorendo la crescita e premiando il merito si generano le risorse per soccorrere i più bisognosi”.

“L’emergenza Ucraina”, ha commentato Alessandra Pianalto di Desenzano Popolare, “ci impone di ripensare i servizi alla persona, partendo dall’istruzione come primo canale di integrazione. Un cambio di paradigma che dovrà portare a un potenziamento complessivo delle politiche sociali, per le disabilità, l’integrazione e il sostegno alle famiglie”.

“I desenzanesi sono pieni di energia e fantasia”, dichiara Luigina Rosa segretaria Pd, “con Stefano possiamo costruire una amministrazione che con innovazione e semplificazione possa sostenere e guidare le imprese del territorio verso uno sviluppo sostenibile, coinvolgendo le tante realtà economiche presenti sul territorio: turismo, agricoltura, enogastronomia, servizi ed imprese”.

“Abbiamo scelto di fare la nostra conferenza stampa all’aperto”, ha concluso Stefano Terzi, “perché così vogliamo condurre la nostra campagna e immaginiamo debba lavorare una amministrazione: stando tra la gente. Coinvolgendo i cittadini vogliamo lavorare per prenderci cura della nostra città, partendo dalle piccole cose quotidiane, una amministrazione che sappia ascoltare e rispondere alle esigenze dei desenzanesi”.