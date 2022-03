Turismo e stage scolastici, 50 ragazzi dell’alberghiero di Gardone in prova a Salò

(red.) La stagione 2022 è oramai alle porte e nelle prossime settimane con la riapertura dei grandi alberghi e dei campeggi il lago di Garda potrà tornare ad essere una meta turistica invidiata in tutta Europa.

“I commercianti salodiani”, si legge in una nota firmata da Andrea Maggioni, presidente Salò Promotion- Associazione commercianti della cittadina gardesana, “sono ben consapevoli che una delle risorse più importanti per una attività commerciale sono i collaboratori, e hanno quindi deciso di fare squadra con l’Istituto Alberghiero di Gardone Riviera mettendo a disposizione le proprie strutture per far svolgere il periodo dí alternanza scuola/lavoro agli studenti.

50 alunni dell’Istituto Alberghiero di Gardone Riviera svolgeranno il periodo di stage (20 giorni ad aprile e 20 giorni a giugno ) presso bar, ristoranti ed alberghi di Salò. Una iniezione di giovani talenti nel settore del commercio e del turismo Salodiano per quelli che oggi sono stagisti, domani saranno collaboratori ed in un futuro colleghi. Non esiste attività commerciale di successo senza validi collaboratori. É una occasione importante per gli Studenti per intraprendere una interessante carriera nella Città capitale del commercio della sponda Bresciana del lago di Garda e diventarne un giorno protagonisti. Questo progetto, fortemente voluto dall’associazione commercianti, si affianca agli incontri formativi che si sono svolti questo mese presso l’Istituto Alberghiero di Idro con gli studenti del quinto anno che fra qualche mese si affacceranno al mondo del lavoro.

“Insomma”, conclude, “un percorso fondamentale che mira a coinvolgere Scuola, Insegnanti, Studenti, Territorio ed attività commerciali con il fine dí creare sinergie così da poter garantire una offerta commerciale e turistica al passo con i tempi”.