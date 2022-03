Venerdì torna Limone Expo 2022, fiera espositiva per il turismo

(red.) Limone Expo 2022: con nome e veste nuova, Limone sul Garda rilancia e con grande ottimismo, dopo due anni di fermo dovuti alla crisi epidemica, la propria Fiera espositiva per il turismo. Organizzata dal Consorzio Turistico Limonese presieduto da Enrico Piantoni e dall’amministrazione comunale guidata da Antonio Martinelli, in collaborazione con il Consorzio Garda Lombardia che sottintende le attività del comparto turismo di tutta la sponda occidentale, venerdì 18 marzo, dalle 14 alle 20, negli spazi del Palazzo Congressi che porta il nome di quel Daniele Comboni che nativo di Limone diede vita ai missionari che portano il suo nome, la fiera dà appuntamento ad operatori e fornitori di prodotti e servizi che supportano le attività ricettive e della ristorazione del Garda. Tra i banchi, che daranno vita ad una vera e propria “borsa” di scambio, anche un desk “Consorzio for Ukraine” che raccoglie, secondo il recente progetto avviato dal consorzio diretto da Marco Girardi, le disponibilità da parte delle strutture ricettive comprese nell’area che da Sirmione va a Limone, ad accogliere ed offrir lavoro ai profughi della guerra in corso.

Il palcoscenico di Limone Expo 2022 si arricchisce anche di due interventi: alle 15 da parte di Navigarda con le novità della stagione ed alle 17.30 a cura di Paul Stratton, direttore di “The Italian Specialist”, sull’andamento del mercato turistico anglosassone; a siglare entrambi, due “geniali” cooking & cocktail show con lo chef Isidoro Consolini ed il bartender Leonardo Veronesi. A corollario, la visita libera alla Limonaia Del Castèl dalle 10 alle 14 e due visite guidate per chi ne fa richiesta allo 0365954720, alle 11.30 e alle 13, prima dell’inizio dei lavori. L’entrata in Fiera è libera con green pass rafforzato e mascherine FFP2 secondo le normative vigenti.