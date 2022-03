Salò, incidente nautico: la difesa chiede assoluzione per i due tedeschi

(red.) Il pubblico ministero di Brescia, Maria Cristina Bonomo, ha chiesto la condanna a 6 anni e 6 mesi per Patrick Kassen e a 4 anni e due mesi per Christian Teismann, i due tedeschi che la sera del 19 giugno 2021, nelle acque del lago di Garda, a Salò, mentre si trovavano a bordo del motoscafo Riva Aquarama, travolsero il gozzo di Umberto Garzarella, 37 anni, e Greta Nedrotti, 24 anni, uccidendoli.

“Nessuno avrebbe potuto scambiare l’impatto con altro che non fosse una barca. Solo con una lettura partigiana ed intellettualmente disonesta si può ignorare che la luce del gozzo fosse visibile e la velocità con la quale il motoscafo Riva travolge la barca” ha detto in aula il pm nella sua requisitoria. “Non serve un grande sforzo invece per percepire la violenza, la forza distruttiva del Riva. Come ha potuto non vedere? Solo una totale assenza di lucidità del pilota Patrick Kassen lo ha reso possibile. Hanno consumato alcolici per tutto il pomeriggio” è la tesi dell’accusa.

La difesa dei due tedeschi ha chiesto invece l’assoluzione da tutti i capi d’accusa (omicidio colposo, omissione di soccorso e naufragio) perché “il fatto non sussiste per quanto riguarda il naufragio e l’omissione di soccorso” e dall’omicidio colposo, invece, “perché il fatto non costituisce reato”. Secondo l’avvocato Massimo Bonvicini “la pena richiesta dal pubblico ministero (sei anni e sei mesi per Kassen e quattro anni e due mesi per Teismann) è esosa.

Durante l’arringa difensiva Guido Sola, legale dei due manager tedeschi ha sostenuto che “il pm ha trascinato in aula il sentimento popolare che già dal giorno dopo il tragico incidente ha puntato tutto sul titolo di un giornale straniero (il Bild, ndr.), ‘la folle corsa della morte dei due tedeschi ubriachi di champagne’, senza mai ipotizzare che si fosse trattato solamente di un incidente seppur dalle conseguenze tragiche”, ha spiegato la difesa.