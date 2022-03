Lonato, discarica abusiva: sigilli ad un’azienda

(red.) A scovare l’ennesima discarica abusiva sono stati, ancora una volta, i droni di Arpa Brescia che sorvolando via Lavagnone a Centenaro di Lonato del Garda (Brescia) hanno “catturato” le immagini di 500 metri cubi di materiale accatastato in barba alla normativa di sicurezza.

A “custodirli” (mai termine fu più inappropriato) la Tecnoservice, per la quale sono scattati i sigilli in attesa delle verifiche puntuali sul materiale presente nel cortile dell’azienda che si occupa di fabbricazione di cisterne, serbatoi e contenitori in metallo per impieghi di stoccaggio o di produzione.

Insieme con i tecnici dell’Agenzia regionale protezione ambiente sono intervenuti anche i carabinieri Forestali di Salò e i Vigili del fuoco. Nel capannone erano stipate anche molte bombole, sul cui contenuto sono in corso verifiche, così come sulla documentazione della ditta.

Tutta l’area (5 mila metri quadrati) è stata nel frattempo sequestrata.

Le indagini proseguono per appurare se i rifiuti così accatastati possano avere causato l’inquinamento del terreno.