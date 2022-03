Depuratore del Garda: il Presidio 9 agosto incontra il sottosegretario Fontana

(red.) Lunedì 7 marzo, alle ore 9,30 i cinque rappresentanti delle cinque entità sociali che hanno creato il Presidio 9 agosto (Federazione del Tavolo delle Associazioni che amano il Fiume Chiese ed il suo Lago d’Idro, Tavolo provinciale Basta Veleni, Comitato referendario Acqua Pubblica, Comitato Ambiente Territorio Basso Garda, Comitato mamme del Chiese) hanno in programma l’incontro online con il sottosegretario al ministero della Transizione Ecologica Ilaria Fontana, esponente del Movimento 5 Stelle nel governo Draghi.

“A questo incontro”, informa una nota degli ambientalisti, “s’ è giunti dopo molte settimane di nostre perseveranti richieste, dopo la deludente risposta sull’interpellanza portata in aula alla Camera dall’onorevole Dori, perseveranti richieste che alla signora sottosegretario sono state portate da più voci, compresa quella del consigliere delegato alla Commissione Ciclo idrico della Provincia di Brescia, Marco Apostoli, e dal consigliere regionale Dino Alberti”.

“Alla signora sottosegretaria esporremo, in sintesi ma con estrema forza”, anticipano le associazioni, “tutti i punti eclatanti delle ragioni di opposizione al concetto di trasferire nel Chiese la depurazione del Lago di Garda, ragioni che con encomiabile sacrificio e costanza vengono gridate da 6 mesi anche dai volontari del Presidio 9 agosto”.