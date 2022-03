Depuratore del Garda, il fronte del “no” alza l’asticella

(red.) La battaglia dei sindaci e dei comitati bresciani che si oppongono alla realizzazione del maxi collettore di Gavardo e Montichiari non si ferma, anzi prosegue interpellando i piani più alti, Regione e Ministero.

Dopo l’avallo della Provincia di Brescia al ricorso al Tar promosso da 11 enti locali contro l’impianto, un atto “teso a conoscere gli sviluppi del contenzioso, tenuto conto delle successive fasi che indurranno all’apertura di un procedimento autorizzativo unico di competenza provinciale”, come ha spiegato il presidente Samuele Alghisi, ora la battaglia si sposta anche al Pirellone, in un incontro, fissato per lunedì 7 marzo, con l’assessore regionale al Territorio Pietro Foroni. Palazzo Lombardia ha chiesto supporto agli amministratori bresciani contro la nomina del commissario dell’opera. Lo stesso giorno i comitati prenderanno parte all’audizione on-line con il sottosegretario del Mite, Ilaria Fontana.

Slittato invece a giovedì prossimo il vertice tra i sindaci del bacino del Chiese e il numero uno in Broletto.

“Abbiamo chiesto l’incontro (al Ministero della transizione ecologica, ndr.)”, si legge in una nota congiunta del Comitato Gaia Gavardo, Mamme del Garda, La Roccia e Visano Respira, “dopo l’esame dell’interrogazione presentata dall’onorevole Devis Dori sul collettore del Garda. Le risposte di Ilaria Fontana risultavano già allora superate e mancanti di alcuni passaggi chiave. Chiederemo al sottosegretario una rivalutazione della documentazione depositata al Mite, alla luce delle novità decisamente importanti emerse da ottobre ad oggi in merito al progetto del collettore e alla localizzazione degli impianti. Illustreremo il quadro con dovizia di particolari oggettivamente indiscutibili, e che crediamo possano portare ad alcune rivalutazioni del progetto”.

Obiettivo dei comitati è “far emergere tutte le incongruenze di questo scellerato progetto, l’inutilità dello stesso per quanto concerne la risoluzione delle molteplici problematiche del lago di Garda, e l’inconsistenza di una situazione emergenziale tale da giustificare la nomina del commissario”.

E una nuova protesta è indetta per il 12 marzo in piazza sul Chiese a sostegno della petizione europea con la raccolta firme sia in line che cartacee.