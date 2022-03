Bonny & Clide del Garda fermati con attrezzi da scasso in auto

(red.) Potrebbero essere ribattezzati i Bonny & Clide del Garda i due 50enni, un uomo e una donna, compagni nella vita, pizzicati dai carabinieri del Nucleo Radiomobile di Salò, a Manerba con un kit di attrezzature da scasso nel bagagliaio dell’auto.

Gli uomini dell’Arma hanno bloccato la vettura con a bordo la coppia dopo averla seguita mentre si allontanava dalla cittadina benacense: quando hanno perquisito l’automobile sono spuntati diversi attrezzi atto allo scasso e anche un passamontagna.

L’uomo fermato, un 50enne residente a Moniga, era già noto per precedenti penali legati ai furti in abitazioni e negozi. La donna, secondo gli inquirenti, gli forniva supporto facendo da “palo” durante i colpi.

Il 50enne è stato denunciato per possesso ingiustificato di chiavi e grimaldelli.