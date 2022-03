Lonato, è caccia al “cliente” che consuma e scappa senza pagare

(red.) Lo schema utilizzato è sempre il medesimo: consuma cibi e bevande in quantità e, al momento di pagare, con un abile scatto degno di un centometrista fugge dal locale, a piedi o in sella ad una bicicletta.

E’ questo l’identikit dell’uomo che, a Lonato, nel bresciano, ha già messo a segno diversi colpi ai danni di bar e ristoranti.

A segnalare il passaggio dello “scroccone” seriale i titolari di bar e ristoranti della cittadina gardesana che sono riusciti anche ad immortalare il “furbetto” mentre fuggiva. Una foto che è diventata una sorta di “segnaletica” tra i gestori degli esercizi pubblici.

L’uomo, un giovane, che indossa sempre un cappellino con visiera, ha messo a segno una consumazione non pagata al bar Commercio, in centro storico, e al vicino bar Marinaio, ma anche alla Pizzeria da Silvano, in via Marziale Cerutti, e pure nella zona dei Molini e nell’area artigianale e industriale di Lonato. Sulla vicenda indagano i carabinieri che hanno a disposizione le immagini delle telecamere di sicurezza di alcuni dei locali “colpiti” dal “cliente” truffaldino.