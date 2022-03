Finisce sugli alberi con il deltaplano, tragedia sfiorata a Gardone Riviera

(red.) Brutta avventura, fortunatamente senza tragiche conseguenze, mercoledì 2 marzo sul lago di garda. Alcuni vigili del fuoco di Brescia, insieme con dei colleghi del distaccamento locale, sono intervenute con un’autoscala a Gardone Rivera, in Val di Sur, per soccorrere un deltaplanista finito nella chioma di alcune piante. Personale SAF ha raggiunto il malcapitato mediante una scala controventata e lo ha messo in sicurezza. Con l autoscala è stato, poi, recuperato e consegnato incolume al personale sanitario. Anche i carabinieri sul posto.