Desenzano, nuova sede elettorale per il Movimento 5 Stelle

(red.) Domenica mattina è stata inaugurata ufficialmente la nuova sede elettorale del Movimento 5 Stelle a Desenzano del Garda. Si trova nel centro storico di Rivoltella, in via Giuseppe di Vittorio n° 61. “Nasce quindi un nuovo punto di riferimento per i cittadini che vorranno conoscerci, parlare con il nostro candidato sindaco, portare idee e proposte per partecipare attivamente al percorso verso le prossime elezioni amministrative”, si legge in una nota.