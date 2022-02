Desenzano: Andrea Spiller candidato sindaco M5S, Articolo 1 e Sinistra

(red.) Andrea Spiller ci riprova: sarà candidato sindaco a Desenzano del Movimento 5 Stelle con il sostegno di Articolo Uno e Sinistra Italiana. L’annuncio è arrivato lunedì: Spiller correrà contro il sindaco uscente Guido Malinverno, sostenuto dal centrodestra (ricandidatura probabile ma non ancora ufficiale), mentre il centrosinistra dovrebbe puntare su Sergio Parolini.

“Il Movimento 5 Stelle è presente in consiglio comunale a Desenzano da quasi 10 anni, siamo entrati da cittadini inesperti, armati di tanto entusiasmo e amore per la nostra città, siamo cresciuti negli anni acquisendo competenze, conoscenza dei temi e delle problematiche, esperienze dirette a contatto con i cittadini e con le realtà locali”, si legge nella nota di presentazione del candidato sindaco. “Abbiamo portato istanze, presentato interrogazioni, sollevato temi e questioni spesso diventati poi oggetto dell’attività amministrativa, in molti casi trasformati in realtà ed in azioni concrete sul territorio”.

“Il Movimento 5 Stelle parteciperà alle prossime elezioni amministrative a Desenzano, lo farà sostenendo Andrea Spiller, attuale portavoce in consiglio comunale, nonché vicepresidente del Consiglio, come proprio candidato Sindaco. Ingegnere di 34 anni, nato e cresciuto a Desenzano, sposato e con un bimbo, da ormai 5 anni porta in consiglio comunale la voce di tanti cittadini desenzanesi, le richieste, le proposte, le idee per cambiare in meglio la nostra città. Da molto più tempo invece crede e promuove i valori fondanti del Movimento 5 Stelle, un modello di politica che nasce dal basso e che fa della partecipazione attiva dei cittadini il perno intorno a cui ruota l’azione amministrativa”.

“Non saremo tuttavia soli in questo percorso”, prosegue la nota, “altre forze politiche radicate e presenti da anni sul territorio, quali Articolo 1 e Sinistra Italiana, saranno compagne di viaggio con cui sviluppare e costruire una visione di città rivolta al futuro ma con solide radici culturali e sociali. Proprio sui temi e sui contenuti del programma ci stiamo confrontando per dare alla nostra città una prospettiva ed un orizzonte a cui puntare, dopo 5 anni in cui le problematiche interne alla maggioranza hanno compromesso la stabilità e l’affidabilità dell’attività politica ed amministrativa. Mercoledì 23 febbraio alle ore 19, presso la nuova sede elettorale del Movimento 5 Stelle, in via Giuseppe di Vittorio 61 a Rivoltella, presenteremo alla stampa il nostro progetto verso le elezioni amministrative 2022″.