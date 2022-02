Desenzano, primo mattone per il Polo delle emergenze

(red.) Nuovo polo delle emergenze a Desenzano del Garda, nel bresciano. Domenica 20 febbraio la posa dei primi mattoni della struttura in via Calamar a Rivoltella.

Presenti all’inaugurazione i sindaci dei Comuni interessati, l’assessore regionale alla Casa il bresciano Alessandro Mattinzoli, il comandante provinciale dei Vigili del fuoco Enrico Porrovecchio ed il prefetto, Maria Rosaria Laganà.

Il progetto prevede una ristrutturazione della struttura, adattamento ed adeguamento sismico, e che è stata acquistata dal Comune, diventerà sede della Croce Rossa Italiana e dei Vigili del Fuoco. La conclusione dei lavori è prevista per l’estate dell’anno in corso.

L’edificio ha un’area di 1670 metri quadrati: i costi dei lavori ammontano a 2 milioni 200 mila euro, 300 mila dei quali erogati da Regione Lombardia.