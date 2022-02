Ospedale Desenzano, Fabrizio Bonfante confermato primario di Medicina Interna

(red.) Dopo la copertura dei primariati di Nefrologia e della Cardiologia di Desenzano, a dirigere i 40 posti letto della Medicina Interna del presidio ospedaliero di Desenzano è stato confermato nel suo ruolo il dr. Fabrizio Bonfante.

Fabrizio Bonfante si è laureato nel 1986 presso l’Università di Verona dove ha conseguito inoltre la specializzazione in gastroenterologia ed endoscopia digestiva nel 1990. Ha iniziato la sua carriera nel veronese per poi trasferirsi nel 2003 presso la Medicina Interna dell’ospedale di Desenzano dove si è occupato anche di endoscopia digestiva e gastroenterologia. Dal 2019 dirige l’Unità Operativa di Medicina Interna in qualità di responsabile facente funzioni. Ha svolto attività di docenza e ha collaborato alla stesura di articoli e testi scientifici.

“Sono fiducioso che la conferma del dr. Bonfante a primario rappresenti una garanzia di qualità delle cure e di continuità aziendale”, ha detto il direttore generale Mario Alparone. “A lui ed a tutto il suo staff auguro una pronta uscita dall’emergenza Covid e una ripresa delle ordinarie attività di ricovero, così come già accaduto per il reparto di cardiologia recentemente assegnato al dr. Giosuè Mascioli. Prossime tappe sono la struttura complessa del Laboratorio Analisi, la Direzione Medica di presidio di Gavardo e l’Oncologia di Manerbio tutti primariati con bandi già pubblicati e in corso di selezione. In soli sei mesi abbiamo messo a bando tutte le strutture vacanti della Asst del Garda per rilanciare l’attività clinica e diagnostica della nostra azienda” .