“Sirmione – Callas 21 – 23”, tre serate di approfondimento sulla Divina

(red.) Il progetto “Sirmione – Callas 21 – 23” prosegue verso le celebrazioni del 100° anniversario dalla nascita di Maria Callas con una serie di eventi, iniziative e conferenze dedicati alla Divina; un programma ricco e articolato per celebrare l’artista e raccontare la donna, sopra e al di là del palcoscenico.

I primi destinatari delle prossime iniziative sono proprio i cittadini sirmionesi, per consentire loro di conoscere più a fondo l’artista e la concittadina che – con la sua arte e il suo talento – ha reso indimenticabile la storia del nostro paese in tutto il mondo.

A tal fine la Biblioteca Comunale organizza tre serate di approfondimento realizzate e condotte da Fabio Larovere, giornalista, scrittore e promotore di eventi culturali legati a tutto il territorio bresciano e non solo:

> 25 febbario ore 20:45: Tu sei come una pietra preziosa – Vita amori e musica di Maria Callas

L’immortale figura di Maria Callas, rievocata con un percorso originale che mescola musica, parole, immagini legati alla più grande diva della storia dell’opera. Dall’infanzia tormentata al matrimonio con Giovanni Battista Meneghini, dal successo sui palcoscenici di tutto il mondo all’incontro con Aristotele Onassis fino al lento declino, l’incontro ricostruisce le tappe principali della vita e della carriera della voce più affascinante del Novecento, intrecciando biografia e belcanto, vita e passione.

> 11 marzo ore 20:45: La Callas e le altre – Evoluzione del divinismo

L’incontro entra nel merito della rivalità tra Maria Callas e Renata Tebaldi, con ascolti che spiegano il diverso approccio delle due cantanti al repertorio. Si presentano poi alcune delle altre grandi voci di soprano della seconda metà del Novecento, in un viaggio nell’evoluzione del concetto di divismo, fino alla contemporaneità.

> 25 marzo ore 20:45: L’immagine del mito – Maria Callas nelle arti visive

L’incontro racconta la presenza del “mito Callas” nel cinema, nelle arti figurative e nel documentario, con la visione di alcuni spezzoni di film legati alla figura del celebre soprano, dalla “Medea” con la regia di Pier Paolo Pasolini a “Callas forever” di Franco Zeffirelli.