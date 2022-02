Turismo e nuovi mercati, il console d’Islanda in visita nel comune di Bardolino

(red.) Si è svolto oggi, mercoledì 16 febbraio a Bardolino, l’incontro tra l’amministrazione comunale guidata da Lauro Sabaini e il console d’Islanda in Italia, Olga Clausen, con lo scopo di suggellare un rapporto di collaborazione che possa sfociare in nuove iniziative turistiche e promozionali tra il Paese nord europeo e il comune sulla sponda veronese del Lago di Garda. «Con le nuove prospettive di apertura dei flussi turistici in maniera stabile e continuativa, riprendiamo a dialogare con le autorità europee per instaurare rapporti che possano favorire l’apertura di nuovi mercati e creare opportunità per il territorio e la sua economia», ha spiegato il primo cittadino. Tra gli argomenti discussi durante la giornata anche la possibilità di ospitare in paese alcune attività culturali islandesi con lo scopo di veicolare in maniera tangibile l’immagine di Bardolino: «Tra le varie proposte che andremo a concretizzare ci sarà una serata dedicata alla cultura e alla musica islandese, la quale si terrà a Bardolino e verrà poi trasmessa sulla tv nazionale in Islanda – ha proseguito l’assessore alla cultura del Comune – Questo ci permetterà di entrare in contatto con artisti molto seguiti nella loro patria e dare visibilità al nostro territorio». Dal canto suo il console ha rimarcato come ci sia grande interesse e fermento per l’apertura della stagione turistica e non nasconde come il Lago di Garda sia una delle mete che avranno grande riscontro nel paese nord europeo: «Il popolo islandese ha sempre avuto una particolare predilezione per l’Italia. Bardolino è stata per me una piacevole scoperta che ha dimostrato fin da subito grande disponibilità e interesse nei confronti del progetto che stiamo veicolando».