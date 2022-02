Rivoltella, scontro camion- auto sulla Sp11

(red.) Ancora un incidente sulle strade bresciane. Questa volta, teatro del sinistro è la Strada Provinciale 11 nel comune di Desenzano del Garda, all’uscita di Rivoltella.

Un camion ed una vettura sono entrate in collisione attorno alle 8 di mercoledì mattina, Ancora in fase di accertamento da parte della polizia stradale la dinamica dello schianto. Fortunatamente, stando alle prime informazioni, non vi sarebbero feriti gravi.

Sul posto i vigili del fuoco di Brescia, con un’autogru ed il supporto dei colleghi di Castiglione delle Stiviere, per la rimozione di mezzi e la messa in sicurezza della strada, un’ambulanza ed i carabinieri.