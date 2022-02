Sirmione, deleghe a Padovan per Protezione Civile e Associazionismo

(red.) Il sindaco di Sirmione Luisa Lavelli ha integrato la giunta municipale con la nomina ad assessore del consigliere Massimo Padovan, a cui vengono attribuite le deleghe alla Protezione Civile e all’Associazionismo. Roberto Campagnola, già assessore alla Viabilità ed alla Sicurezza, riceve anche la delega ai Lavori Pubblici.

Significativa pure la nuova delega alle Pari Opportunità conferita al consigliere Miria Bocchio.

“Da sempre nella nostra compagine l’elemento più rilevante è il lavoro di squadra verso gli obiettivi individuati insieme”, sottolinea il sindaco Lavelli, “ed è questa la risorsa vincente soprattutto nei momenti più difficili, come sono gli anni segnati dal Covid. Due anni in cui molto lavoro abbiamo fatto per garantire i servizi attesi dai cittadini; un’attività che continua ininterrotta e che ci vede impegnati in nuovi e importanti progetti da affrontare con rinnovato vigore”.