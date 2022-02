Depuratore, incontro in Broletto: nessun passo indietro

(red.) Il percorso per la realizzazione del depuratore a Gavardo e Montichiari procede.

E’ questa la posizione espressa dal neo prefetto di Brescia, Maria Rosaria Laganà che, in qualità di commissario straordinario per la depurazione del Grada, ruolo “ereditato” dal suo predecessore, Attilio Visconti, ha incontrato, in Broletto, giovedì 10 febbraio, i rappresentanti del «Presidio 9 agosto», da sei mesi in protesta in Piazza Paolo Vi contro il contestato impianto.

Un incontro dai toni cordiali, ma nel corso del quale, come prevedibile, le posizioni sono rimaste ferme: alla rappresentante del Governo è stata illustrata la lunga serie di criticità sollevate dagli oppositori del progetto i quali si sono riservati di inviare a Laganà un dettagliato resoconto tecnico delle proprie osservazioni.

Dall’altra parte, il commissario che, entrato in corsa nella partita per il maxi collettore del Grada, ha puntualizzato che l’iter procedurale prosegue sul cammino già tracciato: ovvero verso la gara per l’affidamento e l’esecuzione dei lavori delle opere di collettamento e depurazione e la progettazione definitiva dei depuratori nei Comuni di Gavardo e Montichiari. E’ stato anche ribadito l’affidamento ad Acque Bresciane dell’incarico di avviare la fase di progettazione definitiva.

Nessun passo indietro, dunque, per il maxi depuratore.