Gardone, 39enne ristoratore arrestato per pedopornografia

(red.) Un 39enne ristoratore di Gardone Riviera è stato arrestato su mandato delle Procure di Bari e di Brescia con l’accusa di detenzione di materiale pedopornografico.

L’uomo, titolare di alcuni locali sul Garda bresciano è stato indagato all’interno in una più ampia inchiesta nazionale finalizzata al contrasto della pedopornografia.

La sua abitazione è stata perquisita e nel suo telefono cellulare, posto sotto sequestro, sono stati rinvenuti migliaia di files contenenti immagini e video pornografici che ritraggono bambini tra gli 8 ed i 10 anni.

Per l’indagato sono scattate le manette ed il Gip di Brescia, ravvisandone la pericolosità sociale, ha disposto la custodia cautelare in carcere a Canton Mombello.

Il legale dell’uomo ha fatto appello al Tribunale del Riesame che ha rigettato la richiesta di scarcerazione e, anche, in subordine, quella dei domiciliari.

Secondo quanto emerso, la Polizia Postale sarebbe arrivata ad identificare l’imprenditore del settore della ristorazione attraverso una lunga indagine che ha permesso di scoprire che l’uomo avrebbe prima scaricato il materiale a luci rosse e quindi lo avrebbe condiviso attraverso account registrati in Nuova Zelanda. Un artificio per nascondere le proprie tracce che tuttavia non è bastato: le indagini proseguono per appurare se il 39enne sia anche l’autore di parte dei filmati rinvenuti sul suo telefonino.