Vela, la 72esima Centomiglia torna a Desenzano e nel basso lago

(red.) In occasione dell’ultima giornata del Cimento Invernale di Desenzano il Presidente della Fraglia Vela Desenzano, Stefano Loda, ha presentato alcune importanti iniziative. Tra queste c’è il ritorno della Centomiglia nel basso Benàco con il passaggio proprio di fronte alla Fraglia Vela: “in accordo con il Presidente del Circolo Vela Gargnano Lorenzo Tonini – ha spiegato Loda – quest’anno abbiamo deciso di posizionare la boa della Cento Miglia a Desenzano, con la nuova formula di questa regata. La Fraglia Vela Desenzano contribuirà così in modo attivo alla promozione e allo sviluppo di questo importante evento che per anni ha valorizzato e fatto conoscere il nostro Lago”.

La Fraglia Vela Desenzano diventa così il primo partner sportivo della 72a Centomiglia Internazionale del Garda, regata che si correrà in due giornate il 4-5 settembre con prima la rotta verso nord (Trofeo Gorla), il giorno dopo (Trofeo Conte Bettoni), con la parte sud e il passaggio a Desenzano. Nelle stesse giornate ci saranno anche le classi a deriva e i giovani con la prima Cento Junior. In occasione della Autunno Inverno Salodiano Patrizia Anele del Consiglio direttivo della classe Protagonist 7.5 ha annunciato la presenza di questa flotta all’Italiano Mini Altura ORC al CVGargnano (collaborazione con Yacht Club Cortina d’Ampezzo, egida di Federazione Italiana Vela), i prossimi 20 – 22 maggio maggio. Del resto proprio un Protagonist 7.5, il “Bessi Bis” di Giuliano Montegiove, ha vinto lo scorso anno il Campionato Mini Altura Area Laghi che si è corso a Brenzone, lungo la riva veneta del Garda.