Lonato, la Husqvarna chiude i battenti: 25 posti a rischio

(red.) Un’altra multinazionale che decide di chiudere i battenti nel bresciano. Succede a Lonato del Garda dove la svedese Husqvarna ha annunciato che cesserà l’attività: a rischio ci sono 25 posti di lavoro.

Non ci sarebbe margine per un ripensamento, così come comunicato alle rappresentanze sindacali, ma la Fim Cisl ha annunciato battaglia per salvaguardare il lavoro degli addetti.

Martedì pomeriggio si è svolto un incontro tra i legali della Husqvarna Italia, che produce strumenti per il giardinaggio nella sede principale di Erba (Como), mentre sul Garda realizza utensili per l’edilizia, nel corso del quale è stato dato l’annuncio della chiusura del sito produttivo bresciano, del licenziamento collettivo e dell’avvio della procedura di mobilità per i 25 lavoratori.