Premio letterario “SirmioneLugana” i 20 autori ammessi alla finale

(red.) La commissione di giuria ha terminato la prima fase di valutazione delle mini sillogi presentate in concorso per l’XI edizione del premio letterario di poesia “Il SirmioneLugana 2022”, selezionando 20 autori che sono stati ammessi alla seconda fase di valutazione che determinerà il vincitore e i premiati.

Qui di seguito sono elencati i nominativi dei 20 autori che la commissione di giuria ha ammesso alla fase finale.

Autori ammessi alla fase finale (in ordine alfabetico):

Andreoli Paola (Osimo—AN)

Barracato Antonio (Cefalù—PA)

Cecchi Francesco (Lucca)

Chiarini Savoldi Mary (Ghedi—BS)

Ciardi Claudia (Pisa)

Cossu Marisa (Taranto)

Costantinescu Ruxandra (Pisa)

Gazzarra Salvatore (Messina)

Lo Bianco Lucia (Palermo)

Macauda Giuseppe (Modica –RG)

Morello Maria Gabriella (Verona)

Paganardi Alessandra (Milano)

Pinton Chiara (Mira—VE)

Rinaldi Maurizio (Legnago—VR)

Riva Wilma (Galbiate-LC)

Scatoli Fausto (Desenzano del Garda – BS)

Serra Sante (Baricella—BO)

Simeone Marta (Busnago—MB)

Tremolada Ambra (Como)

Trimarchi Laura (Dolceacqua -IM)

La commissione di giuria sta già procedendo alla seconda fase di valutazione.