Salò, slittano gli interrogatori di Kassen e Teismann

(red.) Slittano gli interrogatori dei due imputati nell’incidente nautico dello scorso 19 giugno nelle acque di Salò (Brescia), in cui persero la vita Greta Nedrotti, 25 anni, e Umberto Garzarella, 37, travolti ed uccisi mentre si trovavano a bordo di un gozzo dal motoscafo Riva Aquarama su cui viaggiavano due turisti tedeschi, Patrick Kassen e Christian Teismann, alla sbarra con le accuse di omicidio colposo, omissione di soccorso e naufragio.

Per legittimo impedimento di uno dei due imputati, la seduta in cui verranno ascoltati i due manager tedeschi è stata aggiornata al 25 febbraio. Il 2, 15, 21 e 23 marzo le altre tappe del procedimento giudiziario per la morte dei due giovani bresciani.

Nell’ultima udienza si era presentato in aula, per la prima volta, Teismann, il quale era stato invitato dal padre di Umberto Garzarella, Enzo, a recarsi sulla tomba del figlio a Salò. Invito che era stato accolto, lontano dalle telecamere e dai giornalisti.