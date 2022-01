Garda, Cimento invernale: sul podio Baraimbo, Capovento e Joker

(red.) Il “30esimo Cimento Invernale” della Fraglia Vela Desenzano (Brescia), evento corso sotto l’egida della Federazione Italiana Vela, laurea i suoi campioni con un’ultima prova costiera e una serie di autentici “Match-Race”. Il più atteso era quello tra “Baraimbo 2” e “Capovento” nella classe Dolphin 81. Nelle brezze leggerissime l’ha spuntata lo scafo degli armatori Imperadori e Razzi, quel Baraimbo (Fraglia Desenzano) sempre condotto da Giò Pizzatti. A pochi metri dall’arrivo la “resa” di “Capovento” della famiglia Polettini con l’equipaggio di “Twister”, che ha ammainato le vele, ritirandosi.

L’inseguimento di “Baraimbo” si è concluso con l’ultima prova, anzi gli ultimi metri, dopo che “Capovento” aveva navigato in testa alla classifica per le prime tre tappe del Cimento ’21-’22. I due equipaggi sono comunque i Campioni Italiani e “Twister” il vincitore di tutte le long distance del lago nel ’21. Terzo sul podio, sale Umberto Grumelli al timone di “Joker”. Seguono Giovanni Perani e Francesco Crippa (miglior timoniere-armatore grazie alla sua costante presenza). “Dolce Vita”, scafo della serie Ufo 22 (Fraglia Desenzano), armato da Salvatore Granato e condotto dal laserista Alessandro Archetti, batte la pattuglia dei Surprise (che hanno anche una loro classifica) con quarto il grande Lalissa, un Dehler 38, portato come sempre da Bruno Fezzardi. L’indicazione per questi risultati diventa utile per capire chi sarà il vero protagonista all’Italiano Mini Altura che si correrà a maggio a Gargnano e dove tutta questa flotta e tutti i monotipi entro i 10 metri di lunghezza, si potranno confrontare con i tempi corretti dalla Stazza Internazionale Orc, sotto la regia del responsabile della XIV Zona Raffaele Valsecchi.

“Misera Nera” di Pier Antonio Acquaviva (Fraglia Desenzano) si conferma primo tra i Meteor, sesta la prima dama skipper Stefania Mazzoni della Canottieri Garda di Salò. I Surprise sono tutti animati dei velisti di riva veneta. A vincere è il solito “Speedy” di Bottacini e Balzanelli (Yachting Club Torri del Benàco).

Nell’ occasione il presidente della Fraglia Stefano Loda ha presentato due importanti iniziative. La prima sarà un archivio che raccoglierà i documenti storici del sodalizio. Altra sarà il ritorno della Centomiglia nel basso Benàco con il passaggio proprio di fronte alla Fraglia Vela. “In accordo con il Presidente del Circolo Vela Gargnano Lorenzo Tonini – ha spiegato l’architetto Loda – quest’anno abbiamo deciso di posizionare la boa della Centomiglia a Desenzano. Con una nuova formula di questa regata. La Fraglia Vela Desenzano contribuirà così in modo attivo alla promozione e allo sviluppo di questo importante evento che per anni ha valorizzato e fatto conoscere il nostro Lago”.

La Fraglia Vela Desenzano diventa così il primo partner sportivo della 72a Centomiglia Internazionale del Garda, regata che si correrà in due giornate il 4-5 settembre con prima la rotta verso nord, il giorno dopo, con la parte sud e il passaggio da Desenzano. Nelle stesse giornata ci saranno anche le classi a deriva e i giovani con la prima Cento Junior.