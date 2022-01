Sabato a Desenzano concerto di musiche ebraiche e yiddish con DonneinCanto

(red.) Sabato 29 gennaio alle ore 21 presso l’Auditorium “Andrea Celesti” in via Carducci 6 a Desenzano, per la Giornata della Memoria 2022, l’Ensemble DonneinCanto, in collaborazione con il comune di Desenzano, offre un concerto di musiche ebraiche e yiddish alternate a letture tratte dai libri di Bogdan Bartnikowski, Sara Cerri, Etty Hillesum. Voce recitante: Andrea Manni; pianoforte: Antonio Leali; direttore: Alfredo Scalari.

Ingresso libero con Green Pass rafforzato e mascherina FFP2.

Il gruppo femminile da camera “DonneinCanto” è la prosecuzione, con qualche nuovo innesto nell’organico, del gruppo femminile “Mulieris Vox”. Dal punto di vista musicale, l’attenzione del coro è rivolta principalmente ad opere del XVI e del XX secolo, senza tralasciare capolavori di altre epoche, per sole voci e con strumenti quali l’organo, il pianoforte, l’arpa, la chitarra e il flauto traverso. Dal 2004 ha iniziato a collaborare con la banda cittadina di Salò “Gasparo Bertolotti”, con la quale ha ottenuto notevole successo nel tradizionale concerto di Ferragosto, ma anche in manifestazioni speciali come il concerto nel Foro Capitolino di Brescia e la tournée sul lago Balaton in Ungheria.

Il gruppo progetta, allestisce e propone in esclusiva spettacoli tematici complessi dedicati a diversi argomenti, sacri e profani e riferiti a diversi ambiti culturali, caratterizzati dall’abbinamento di esecuzioni musicali e momenti di recitazione.

Il programma della serata.

DONA DONA – Sholom Secunda

Bogdan Bartnikowski: Infanzia dietro il filo spinato

TUM BALALAIKA – popolare yddish (elab. M. Sofianopulo)

ELE CHOMDO LIBI – popolare ebraico (elab. M. Sofianopulo)

Bogdan Bartnikowski: Infanzia dietro il filo spinato

ADONAI ROI (PSALM 2) – Leonard Bernstein

Bogdan Bartnikowski: Infanzia dietro il filo spinato

SCHINDLER’S LIST – John Williams (arr. C. Bonometti)

Sara Cerri: Irena Sendler, la vita dentro un barattolo

SHALOM ALECHEM – Israel Goldfarb (elab. M. Sofianopulo)

Etty Hillesum: Diario 1941-1943

HAVA NAGHILA – Abraham Zevi Idelsohn