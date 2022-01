Sabato a Salò un incontro sullo stato di salute del lago di Garda

(red.) Come sta il lago? Come funziona il suo sistema? Il Comitato Rispettando il Garda organizza il 29 gennaio alle ore 17 a Salò un incontro sul tema “Il lago e i suoi perché”.

La scienza dà queste risposte, che possono aiutare a capire come meglio affrontare le problematiche del Garda. Daremo uno sguardo alla situazione delle acque, delle correnti, dei fondali, dei canneti, della fauna che lo abita. Ne parleremo con Mariano Bresciani, ecologo e ricercatore del Cnr e con Daniele Manzini della Lega Navale Italiana, che sapranno spiegare con parole chiare lo stato di salute del bacino idrico gardesano.

Appuntamento alle 17.00 all’Oratorio San Filippo Neri di Salò (ingresso da via Rocchetta, parcheggio presente e gratuito) Ingresso con Green Pass Rafforzato, mascherina FFP2 e registrazione a questo link. L’incontro sarà trasmesso anche online sulla pagina Facebook del Comitato “Rispettando il Garda”.