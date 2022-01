Canottaggio: la stagione della Canottieri Garda inizia con un oro femminile

(red.) Sul lago di Pusiano (CO), sabato 22 e domenica 23 gennaio la squadra agonistica di canottaggio della Canottieri Garda Salò ha fatto il suo debutto nella stagione 2022 alla Rowing Winter Challenge, gara nazionale di gran fondo, con un percorso non lineare di 6 Km, conquistando un oro e quattro bronzi.

A salire sul gradino più alto del podio è stato l’equipaggio dell’8+, categoria ragazze, composto da Carlotta Zanca, Laura Benedetti, Giulia Macchia, Giulia Maroni, Anna Benedetti, Anna Salvadori, Lucrezia Paris, Carlotta Leali e con Eleonora Bogoni al timone.

Bronzo per Vittoria Tonoli nel singolo senior, mentre nel singolo junior bronzo per Matilde Tonoli ed Emanuele Distaso. Nel doppio ragazzi altro bronzo per Alessio Leni e Marco Luteriani.

“Questa trasferta è stata utile per spezzare il ritmo della preparazione invernale e per tornare a sfidarsi su un campo di gara. Le prestazioni sono state buone e ci confermano all’altezza degli avversari. Ottimo stimolo per proseguire con la preparazione”, commenta Andrea Bortolotti, allenatore della sezione Canottieri.

Dopo il record di medaglie della scorsa stagione, questi podi confermano le aspettative degli allenatori della Canottieri Garda, che hanno testato il lavoro svolto durante gli ultimi mesi.

In tutto alla Winter Rowing Challenge si sono presentati 703 partecipanti: sabato giornata dedicata alle gare in singolo, domenica è stata poi la volta delle gare in doppio, quattro di coppia e otto. Il prossimo appuntamento sarà a Torino, il 12-13 febbraio, per la Regata Internazionale d’Inverno sul Po.