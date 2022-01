Salò, Guardia Costiera: 665 missioni di emergenza

(red.) Sono stati 665 gli interventi di emergenza effettuati nelle acque del lago di Garda dalla Guardia Costiera nel corso del 2021.

In un anno funestato dal drammatico incidente nautico costato la vita, il 19 giugno scorso, a Greta Nedrotti e Umberto Garzarella, i due giovani bresciani travolti ed uccisi dal Riva Aquarama di due turisti tedeschi, ora alla sbarra per omicidio colposo ed omissione di soccorso, è stato tracciato il bilancio di un’intensa attività di prevenzione e soccorso sul Benaco.

Sono 223 le persone soccorse in acqua, di cui 22 in grave pericolo di vita (erano state 184 del 2020 e 115 del 2019), 100 le unità di diporto aiutate contro le 63 dell’anno precedente. Controllate 2.529 imbarcazioni, 498 le sanzioni amministrative comminate.

Ben 29 invece i sequestri nelle attività di diporto e pesca con 507 kg di pesce sequestrato; 389 i controlli ambientali effettuati.

Incrementato il numero di diportisti e acquascooteristi sanzionati (276). Il Nucleo della Guardi Costiera è stato dotato, nel 2021, di un’altra motovedetta, passate così da quattro a cinque. Il Corpo è composto da 30 militari di stanza nella sede di palazzo Fantoni a Salò.