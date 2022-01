Sirmione, al castello Scaligero un incontro sulle piroghe alto medievali

(red.) Prosegue a gennaio Abbonarsi conviene! dedicato ai Musei del Garda: Castello Scaligero, Grotte di Catullo e Villa Romana di Desenzano del Garda.

Al fine di garantire la prosecuzione in piena sicurezza del semestrale calendario di iniziative culturali destinate a tutte le fasce d’età e dedicate ad aspetti meno conosciuti del nostro patrimonio, gli appuntamenti di gennaio si svolgeranno in forma digitale. Per il Castello Scaligero di Sirmione è previsto, il 22 gennaio alle ore 15.30, l’incontro Le piroghe alto medievali e la loro conservazione. Il Castello conserva antiche imbarcazioni: ne sveleremo le funzioni e la storia del ritrovamento.

La partecipazione alle attività da remoto è gratuita previa iscrizione obbligatoria all’indirizzo drm-lom.didattica@beniculturali.it. Agli iscritti verrà fornito il link per il collegamento. L’Abbonamento 3 Musei del Garda consente l’accesso illimitato ai tre siti museali e alle loro attività per un anno a partire dalla data di acquisto.