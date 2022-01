San Felice, occhi elettronici puntati su porto, cimitero e parcheggi

(red.) Troppi furti a San Felice del Benaco, nel bresciano, e così l’amministrazione comunale mette le strade cittadine sotto la sorveglianza delle telecamere. Non solo raid dei ladri, ma sotto la lente anche gli atti vandalici, e, in generale, garantire maggiore sicurezza ai cittadini.

Il sindaco Simone Zuin, con la Giunta, ha approvato il progetto per l’installazione di un sistema di videosorveglianza e lettura targhe da 190 mila euro. Gli occhi elettronici verranno posizionati in 24 punti della cittadina gardesana, tra cui il porto, con la sua passeggiata e alla Baia del Vento. E ancora: sulla piazza del Municipio e al cimitero comunale, ma pure su diversi parcheggi (Punto Guardiola, via Garibaldi, Castello, Santabona Cisano, San Giovanni e Cariola Sbusa, nelle aree di sosta a Spizzago Alto, Rio Verde e via Marconi). Nella frazione di Portese, in via dei Pescatori, nel piazzale dei Marinai e al molo. Telecamere anche ella zona industriale Santigaro, in via San Procolo, Santigaro, via Magnolie, via Trento e palestra comunale.