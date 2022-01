Roè Volciano, lavori in galleria Montecovolo: traffico deviato

(red.) Interventi di manutenzione ordinaria lungo la galleria Montecovolo a Roè Volciano (Brescia).

Dal km 65,800 al km 66,200, la galleria sarà chiusa in orario notturno dalle 22 di martedì 18 gennaio alle 5 di giovedì 19 gennaio. La circolazione viene deviata lungo la viabilità comunale e provinciale, per i mezzi provenienti da Salò, in direzione Brescia, in uscita allo svincolo di Roè Volciano e, dopo un breve tratto della S.P. 116, con immissione sulla statale 45 bis allo svincolo di Villanuova sul Clisi.

Per i veicoli provenienti invece da Brescia, in direzione Salò/Riva del Garda l’uscita è allo svincolo di Villanuova sul Clisi e, dopo un breve tratto della S.P. 116, reimmissione sulla statale 45 bis in località Tormini, in Comune di Roè Volciano.