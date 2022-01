Salò, incendio nella notte: palazzina inagibile

(red,) Un violento incendio è scoppiato poco dopo l’1 della notte tra sabato e domenica a Salò in via del Roveto, rendendo inagibili gli appartamenti di una palazzina a schiera. Sul posto sono intervenuti per alcune ore i vigili del fuoco di Salò: gli abitanti sono stati fatti evacuare per tempo e al momento non si registrano feriti o intossicati dal fumo tra i residenti nello stabile. Diversi appartamenti dell’immobile però resteranno inagibili fino al risultato delle perizie.

Sulla causa scatenante del disastro sono al lavoro i tecnici dei pompieri e i carabinieri, ma secondo alcune testimonianze il rogo potrebbe aver preso il via dall’incendio appiccato da una mano dolosa allo scooter di proprietà di un inquilino della casa, al quale la settimana precedente qualcuno avrebbe già bruciato l’auto. Prima le fiamme si sono propagate alla tettoia per poi attaccare il tetto delle abitazioni a schiera.

Ma questa versione dei fatti dovrà essere verificata dalle autorità. Anche una Golf parcheggiata lì vicino è andata completamente distrutta.