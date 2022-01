Lonato, torna il contest musicale che fa vincere la produzione di un disco

(red.) Domenica scorsa, la prima tappa del Nokep Tour in terra gardesana ha riscaldato gli animi dei visitatori del Leone Shopping Center di Lonato che, dopo molti mesi, hanno finalmente potuto godere di nuovo di un pomeriggio di musica dal vivo e momenti di intrattenimento mentre approfittavano dei primi giorni di saldi.

L’iniziativa si ripeterà anche domenica 16, 23 e 30 gennaio dalle 17 sulla scalinata centrale in vetro, palcoscenico ideale per gli aspiranti cantautori bresciani e non solo. Il Nokep Tour, infatti, è un contest canoro con una doppia formula live e social che permette ad aspiranti cantanti di esibirsi dal vivo su un vero palco attorniati dai visitatori del centro. In contemporanea, l’esibizione viene trasmessa anche sui canali social di Nokep Tv e del Leone Shopping Center che contribuiranno a rilanciare l’evento anche nel mondo virtuale per moltiplicare il pubblico che potrà assistere all’esibizione.

Il contest musicale, inoltre, darà al vincitore la possibilità di produrre il disco di un suo inedito con il relativo videoclip grazie alla collaborazione con i produttori di Saifam Music.

Chiunque abbia voce e talento può chiedere di partecipare a una delle giornate previste per il Nokep Tour (Il Leone ospita le uniche tappe bresciane della manifestazione nazionale) contattando direttamente i social del programma NokepTv (Instagram: https://www.instagram.com/nokep_tv/). Inoltre, per il pubblico presente al centro commerciale durante la diretta, la possibilità di ricevere i gadget della manifestazione.