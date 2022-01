Padenghe, 20 nuove telecamere per la sicurezza dei cittadini

(red.) Venti nuovi occhi elettronici per aumentare la sicurezza dei cittadini e tutelare il patrimonio pubblico e privato: è questo il progetto messo in campo dall’amministrazione comunale di Padenghe sul Garda in stretta collaborazione con Mynet, operatore di telecomunicazioni leader in tutto il nord Italia con oltre 30.000 km di fibra ottica proprietaria.

Il sistema di videosorveglianza risulta composto da una capillare rete di pali smart (una ventina su tutto il territorio comunale di Padenghe, frazioni comprese), collegato alla vera fibra ottica fino a 1 Gbit/s di velocità; la rete di alimentazione e distribuzione della fibra ottica per la connessione delle nuove telecamere, realizzata da Mynet, resterà di proprietà del Comune ma contribuirà anche a potenziare la presenza della banda ultralarga in punti della città ancora oggi sprovvisti del collegamento. Attraverso la fibra, gli impianti saranno collegati alla centrale operativa della Polizia municipale, dove verranno monitorate le immagini registrate 24 ore su 24 dai dispositivi.

Le telecamere saranno installate nelle aree più sensibili per quanto riguarda la sicurezza e la viabilità, ma anche all’altezza dei principali snodi viari; tra i punti monitorati dal nuovo sistema di videosorveglianza compaiono, nel dettaglio, il Castello di Padenghe, l’isola ecologica in Via dell’Artigianato, il cimitero, il lido di Padenghe e il piazzale interno dell’anfiteatro, oltre alle località più periferiche di Monte Alto e Pratello. Un “occhio speciale” sorveglierà invece il varco di Via Marconi: questa telecamera sarà dotata, infatti, di un particolare sistema di lettura targa, che consentirà di monitorare e tenere traccia dei veicoli circolanti sul territorio comunale.