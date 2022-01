Manerbio, all’ex bocciodromo l’hub vaccinale per i bambini

(red.) Viene attivato il prossimo 13 gennaio a Manerbio (Brescia) il quarto centro vaccinale di Asst Garda dedicato (almeno per ora) solo alla vaccinazione dei bambini nella fascia 5- 11 anni.

Il centro vaccinale è allestito nell’ex bocciodromo di via Duca D’Aosta, messo nuovamente a disposizione dall’Amministrazione comunale.

Il centro della Bassa, che sarà gestito da un’equipe di medici ospedalieri e del territorio, infermieri e personale amministrativo, dispone di 4 linee vaccinali e sarà attivo dalle 8 alle 20, sette giorni su sette. All’interno sono state ricavate un’area per il triage (misurazione temperatura e disinfezione

delle mani) e per la consegna della modulistica, un’area per l’attesa, 4 box per la somministrazione del vaccino e la zona destinata alla sosta post inoculazione.

Con quella di Manerbio, sono 31 le linee vaccinali offerte da Asst Garda Lombardia.