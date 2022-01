Tremosine, esposto Codacons sui lavori per la strada della Forra

(red.) Per la riapertura della strada della Forra gli abitanti di Tremosine brancolano nel buio. Questa, almeno, è l’opinione del Codacons: «Ad un mese dalla consegna dei lavori (fissata 3 dicembre scorso) non si è mosso praticamente nulla e oggi non si vede nessuna traccia di un cantiere degno di questo nome, riferische il sindaco Battista Girardi. A fine autunno il bando provinciale delle opere di mitigazione del versante per l’importo a base d’asta di 1.256.316,47 euro è stato aggiudicato ad un consorzio di ditte con sede a Roma e l’esecuzione dei lavori affidata ad un gruppo catanzarese, ma dopo il sopralluogo di inizio dicembre, la strada rimane ancora, sempre sbarrata dalle transenne con un cartello giallo indicante che «il tratto della Sp 38 Forra di Tremosine è chiuso al transito per lavori». Tuttavia dei lavori nemmeno l’ombra, dopo un anno non c’è traccia di una ruspa e nulla è iniziato. Il Codacons pertanto fa esposto alla Corte dei Conti dato il rischio di sperpero di danaro pubblico.