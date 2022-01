Desenzano, torna al suo posto il Bambin Gesù rapito

(red.) Sta facendo parlare tutta la cittadina, rimbalzando sui social e nelle chiacchiere ai caffè. A Desenzano la sera del 31 dicembre 2021 un gruppo di ragazzi ha tentato di rapire la statua di Gesù Bambino, prelevandola dal presepe galleggiante sistemato su una chiatta nel Porto Vecchio, davanti a piazza Malvezzi, dall’associazione Amici del Porto Vecchio.

Il gruppo avrebbe slegato una delle barche ormeggiate nel porticciolo raggiungendo la chiatta per rapire la statuetta del piccolo Gesù, portandola a riva. Non sappiamo quale potesse essere l’intento di questa goliardata di gruppo: non crediamo il desiderio di arricchirsi chiedendo un riscatto miliardario, più probabilmente si è trattato solo di un gesto sciocco dovuto a un improvviso colpo di genio.

Il blitz però è andato male perché se n’è accorto Paolo Andreis, fratello del titolare del bar ristorante Colomba, che ha inseguito i ragazzi, ai quali non è restato altro da fare che rilasciare la statuetta rapita.

Che è stata riconsegnata dal fratello Sergio (nella foto) agli Amici del Porto Vecchio i quali l’hanno rimessa al suo posto. A Paolo Andreis il ringraziamento espresso su facebook dal presidente del consiglio comunale Rino Polloni.