Desenzano, Giosuè Mascioli nuovo direttore della Cardiologia

(red.) Con la nuova Direzione Generale sono stati banditi i primariati vacanti della ASST del Garda: Medicina Interna, Urologia, Cardiologia, Laboratorio di Desenzano, Oncologia di Manerbio, Farmacia e Nefrologia-Dialisi; dopo la nomina di Ester Maria Grazia Costantino come Direttore di Nefrologia-Dialisi, entra a far parte della squadra anche il Giosuè Mascioli, nominato nuovo Direttore della Struttura Complessa Cardiologia-UTIC dell’Ospedale di Desenzano a seguito del completamento della procedura concorsuale.

“Diamo il benvenuto al Dottor Mascioli che abbiamo selezionato per l’importante casistica di cardiologia interventistica che andrà a rafforzare le rilevanti competenze già presenti nella nostra Azienda. Al Dr. Mascioli i nostri migliori auguri per la sua attività.” E’ il commento del Direttore Generale Mario Alparone per il nuovo incarico.

Mascioli si è laureato presso l’Università degli Studi di Brescia nel 1988 e specializzato in Cardiologia nella stessa università nel 1992. Nel 1994 ha iniziato l’attività di elettrofisiologia e cardiostimolazione presso l’Ospedale di Vallecamonica e, dal 2000, ha iniziato a svolgere l’attività interventistica aritmologica complessa presso il Laboratorio di Elettrofisiologia degli Spedali Civili di Brescia diretti dal Prof. Antonio Curnis.

Durante gli anni di lavoro a Brescia ha frequentato i Laboratori di Elettrofisiologia dell’Università di Mannheim e l’Ospedale Gregorio Maranon di Madrid per stage di perfezionamento.

Dal 2007 ha diretto l’U.O. di Elettrofisiologia dell’Humanitas Gavazzeni di Bergamo dove vengono eseguite circa 700 procedure interventistiche l’anno.

Ad oggi ha eseguito più di 5.000 interventi di elettrofisiologia e cardiostimolazione.

È stato Segretario Nazionale dell’Associazione Italiana di Aritmologia e Cardiostimolazione (AIAC) dal 2010 al 2012, società della quale è attualmente consigliere regionale; è fellow di AIAC, ESC (European Society of Cardiology) ed EHRA (European Heart Rhythm Association), associazione della quale ha fatto parte del Board sino al 2019.

È stato ed è tuttora tutor per corsi internazionali di training di cardiostimolazione ed elettrofisiologia. Ha all’attivo oltre 70 pubblicazioni su riviste nazionali ed internazionali ed ha partecipato come relatore o moderatore a diversi congressi nazionali ed internazionali.