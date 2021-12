Salò, la strenna natalizia è in ricordo di Greta e Umberto

(red.) Un Natale diverso quello della Canottieri Garda di Salò (Brescia) che ha rinunciato alla classica strenna natalizia destinata ai soci per devolvere l’importo destinato ai regali per contribuire all’acquisto del robot usato nelle ricerche in profondità

Nel 2020 la somma era stata destinata ad Ail (Associazione italiana leucemie), ma quest’anno, funestato dal tragico incidente avvenuto nelle acque del Benaco il 19 giugno scorso e in cui persero la vita Greta Nedrotti, 25 anni e Umberto Garzarella, 37, i soci hanno voluto contribuire al progetto Rov Greta e Umberto destinato ai Volontari del Garda per un’attrezzatura sofisticata che possa aiutare le ricerche in acqua. Si tratta di un veicolo subacqueo comandato a distanza che verrà in aiuto dei volontari in occasione di eventuali emergenze (e non solo) subacquee.

Un gesto di solidarietà in ricordo dei due ragazzi bresciani scomparsi e per la cui morte sono a processo due turisti tedeschi, Christian Teismann, che ha recentemente incontrato il padre di Umberto, e Patrick Kassen che si è assunto la responsabilità di essere alla guida del Riva Aquarama che travolse i due giovani a bordo del gozzo.