Gardone, Capodanno senza botti nè petardi

(red.) Sarà un Capodanno senza feste in piazza, in base a quanto impone il nuovo decreto festività e, anche, senza botti e petardi a Gardone Riviera, nel Bresciano.

Il sindaco Andrea Cipani ha infatti formato un’ordinanza che vieta l’utilizzo di fuochi pirotecnici fino al 6 gennaio 2022. Non si potranno dunque “accendere, lanciare e sparare materiali pirotecnici e similari”.

Il provvedimento spiega che “in occasione delle feste di Capodanno è uso e consuetudine festeggiare con lo sparo di petardi e botti di vario genere che molto spesso sono messi abusivamente in commercio, senza i previsti controlli di sicurezza e che quindi possono creare anche infortuni di grave entità alle persone che per imprudenza o imperizia utilizzano i predetti prodotti; che in conseguenza a tali pratiche si possono altresì verificare danni al patrimonio pubblico e privato, come anche all’ambiente naturale, con incendi boschivi o danni alla vegetazione in ambito urbano; che le detonazioni dei fuochi pirotecnici e dei giochi artificiali producono un aumento di polveri sottili, creando ulteriori problemi di inquinamento atmosferico peraltro già critico in regione Lombardia per il perdurare delle condizioni meteo climatiche attualmente persistente”.

L’ordinanza viene anche motivata con l’ osservazione che “l’uso degli artifizi pirotecnici incide negativamente sulla sicurezza e, soprattutto, sulla quiete dei cittadini, in particolari quelli anziani o sofferenti per patologie, nonché sulla salute degli animali, sia domestici che non”.

Chi trasgredisce al divieto (su cu vigileranno e forze dell’Ordine) sono previste sanzioni che vanno dai 25 ai 500 euro.