Salò, ex Tavina: “Il ricorso al Tar? Contro l’interesse dei cittadini”

(red.) Il ricorso al Tar da parte dei Comitati ambientalisti sull’intervento alla ex Tavina? Secondo Salò in Azione, non va nell’interesse della città e dei salodiani, “in quanto non farà altro che dilatare i tempi di esecuzione delle opere, con il rischio che gli investitori rinuncino all’operazione per investire altrove”.

Lo afferma, in una nota, Giovanni Ciato, Coordinatore di Salò in Azione, il quale ribadisce che “come più volte detto nelle sedi istituzionali, dove si devono combattere le battaglie politiche e non nelle aule di giustizia, l’intervento presenta delle criticità, dalla viabilità ai parcheggi che non risultano essere sufficienti, ai sottoservizi, acquedotto e fognatura, per finire con la sicurezza, assolutamente prioritaria per la previsione di un dedalo di percorsi nel bosco che potrebbero diventare luoghi insicuri”.

“Questo”, aggiunge Ciato, “non toglie che si tratti di un’operazione di riqualificazione importante e necessaria di un’area dismessa che, con uno sforzo ed una maggiore attenzione con interventi volti a coniugare l’interesse pubblico con quello privato per migliorare il vivere della città, diventi fondamentale per il futuro sviluppo economico e urbanistico di Salò”.

“Come Salò in Azione non condividiamo quindi la scelta di ricorrere al tribunale amministrativo”, chiosa il coordinatore Ciato, “che non potrà certo produrre effetti nell’interesse dei cittadini, essendo l’ultima ratio sempre da evitare, preferendo il dialogo ed il confronto su cui ci impegneremo e concentreremo tutti i nostri sforzi”.