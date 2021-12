“Caro Alghisi, sul depuratore devi difendere la comunità che rappresenti”

(red.) Pubblichiamo una lettera aperta indirizzata al presidente della Provincia di Brescia, Samuele Alghisi, dal direttivo del Comitato Le Mamme del Chiese.

“A seguito di quanto da Lei affermato nel corso di una intervista rilasciata il 22 dicembre scorso, in occasione della presentazione dei nuovi eletti nel consiglio provinciale, non possiamo non esprimerle il nostro più vivo disappunto per le parole da lei pronunciate, (da come si evince a nome di tutta la sua compagine, visto che si esprime al plurale) in merito alla ormai annosa questione della depurazione dei reflui gardesani”.

“Lei dice: ‘Noi di fatto oggi non abbiamo ruolo, nel senso che il commissariamento ha posto le basi per poter portare avanti un progetto tra quelli che c’erano a disposizione e questo è il percorso che viene seguito. Io ovviamente mi rimetto a quello che è un organo di più alto livello rispetto a quello locale’. A proposito del commissariamento Le ricordiamo che il consiglio provinciale da Lei presieduto, con larga maggioranza approvò una Mozione urgente datata 26 luglio 2021, presentata dalla consigliera Cristina Almici, nella quale si afferma che ‘Il governo è intervenuto immotivatamente e ingiustificatamente senza che vi fossero i presupposti richiesti dall’arti 120 della Costituzione in data 23-06-2021, anzi in presenza di scelte politiche/tecniche già assunte’. La Mozione prosegue affermando che ‘i diversi livelli di governo devono rispettare le scelte già effettuate dagli organi preposti”.

“Quanto sopra, presidente Alghisi, ci induce quindi ad affermare che il suo ruolo dovrebbe essere quello di riprendersi il ruolo che la sua carica istituzionale impone. La Provincia è l’ente autonomo che rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove e coordina lo sviluppo, recita l’art. 3 del Tuel. La Provincia siamo anche noi, signor presidente, quelli della comunità del Chiese, e per la nostra comunità e per il nostro territorio pretendiamo la stessa cura e la stessa attenzione che di fatto ci viene preclusa; cura e attenzione che ci spettano in base alle normative vigenti”.

“D’altronde la questione della depurazione dei reflui gardesani, che un illogico e irrazionale progetto vuole ubicato in un bacino totalmente estraneo (quello del fiume Chiese), grazie alla costituzione del Presidio 9 Agosto, che da oltre 4 mesi staziona ai piedi del Broletto, acquisisce ogni giorno una risonanza sempre maggiore, coinvolgendo persone, comitati e associazioni che da ogni parte della provincia sostengono e collaborano alla gestione del presidio, riconoscendosi nei valori e nelle motivazioni che sottendono a questa straordinaria iniziativa, unica nel suo genere”.

“Ciò deve far riflettere Lei e tutti i suoi consiglieri sul ‘messaggio’ che vi arriva dal Presidio 9 agosto; avete il dovere di riprendervi le prerogative che l’ordinamento giuridico vi assegna e che un intervento inopportuno e ingiustificabile vi ha sottratto. Questo ci aspettiamo dalla Provincia e da tutte le istituzioni che devono decidere: la migliore soluzione per la tutela del Garda senza coinvolgere il fiume Chiese e il suo territorio”.

Il direttivo del Comitato Le Mamme del Chiese (la portavoce Piera Casalini)