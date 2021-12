Sirmione, con il “Book Locker” il ritiro dei libri è più comodo

(red.) Prenotare un libro e ritirarlo quando più ci fa comodo: da oggi presso la Biblioteca Comunale di Sirmione sarà possibile grazie al “Book Locker”: un armadietto con spazi protetti da combinazione che renderà possibile ritirare in piena autonomia i libri precedentemente prenotati, 24 ore su 24, 7 giorni su 7. Un servizio aperto anche a biblioteca chiusa!

“La lettura è un piacere e quindi richiede la massima libertà. Abbiamo così pensato alle esigenze di quei lettori i cui orari purtroppo non sempre combaciano con l’apertura degli uffici – è il commento dell’Assessore alla Cultura Mauro Carrozza – e garantiamo loro la possibilità di ritirare il libro desiderato in ogni momento loro possibile, anche di notte e nei giorni festivi”.

Cosa fare per procedere al ritiro del libro desiderato? L’iter è molto semplice: sarà sufficiente prenotare il proprio volume preferito tramite mail a biblioteca@sirmionebs.it oppure chiamando in orario utile gli operatori della Biblioteca al 030.9909174 .

Concordando il ritiro tramite Book Locker i bibliotecari forniranno all’utente il numero di armadietto in cui verrà riposto il volume e il codice a 4 cifre che servirà per sbloccare lo sportello.

Il Book Locker è collocato all’esterno della biblioteca ed è sempre accessibile, in qualsiasi ora e giorno della settimana. Il servizio di ritiro 24/7 si aggiunge al servizio di riconsegna che già da tempo è attivo grazie al Box delle restituzioni presente sempre all’esterno della Biblioteca Comunale di Sirmione.

Le aperture della Biblioteca Comunale:

> Lunedì: dalle 14:30 alle 18:30

> Martedì: dalle 9 alle 12:30 e dalle 14:30 alle 18:30

> Mercoledì: dalle 9 alle 12:30 e dalle 14:30 alle 18:30

> Giovedì: dalle 9 alle 12:30 e dalle 14:30 alle 18:30

> Venerdì: dalle 9 alle 12:30 e dalle 14:30 alle 18:30

> Sabato: dalle 9 alle 12:30