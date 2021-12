Salò, Teismann sulla tomba di Umberto Garzarella

(red.) Christian Teismann ha risposto all’appello lanciato da Enzo Garzarella, papà di Umberto, il 37enne rimasto ucciso, insieme con Greta Nedrotti, 25 anni, lo scorso 19 giugno, nel tragico incidente nautico avvenuto nelle acque del Garda a Salò, a presentarsi al cimitero domenica 19 dicembre, sulla tomba del figlio, nel giorno in cui Umberto avrebbe compiuto gli anni.

Garzarella, durante la seconda udienza del processo che vede imputati i due turisti tedeschi, Patrick Kassen e lo stesso Teismann (che non si è ancora presentato in aula) per omicidio colposo, omissione di soccorso e naufragio, aveva rivolto un accorato appello al manger perchè incontrasse la famiglia di una delle due vittime.

E così, forse anche inaspettatamente, vista la mancata (finora) presenza in tribunale del 52enne, chiuso nel silenzio sin dall’inizio delle indagini, il tedesco si è presentato al camposanto.

L’uomo, come ha riferito il legale della famiglia di Umberto, Raimondo Dal Dosso, ha porto le sue scuse e parlato del progetto benefico che vorrebbe realizzare per ricordare i due giovani scomparsi.

Nella giornata di martedì 21 dicembre si è svolta una nuova udienza del processo: sono stati ascoltati altri testimoni che hanno riferito di avere visto Kassen e Teismann, poche ora prima dello scontro tra barche, mentre attraccavano il motoscafo Riva Aquarama. Con loro avevano il vassoio e due bicchieri, immortalati anche dalle fotografie apparse su tutti i giornali.

Alla sera, lo stesso testimone, un turista tedesco 42enne, ha incontrato di nuovo la coppia di manger attorno alle 24, vicino al rimessaggio.

Secondo quanto riferito dal connazionale dei due professionisti, Kassen era bagnato, sotto choc perché il natante imbarcava acqua e avrebbe riferito di avere colpito qualcosa nelle acque del lago.

Una volta arrivato al tavolo dell’hotel Del Commercio, Kassen, sanguinante dal naso, si sarebbe sentito male ma avrebbe poi rifiutato i soccorsi.

In aula è stato sentito anche Andrea Verzeletti, il medico legale che ha eseguito l’autopsia sui corpi delle due vittime il quale ha riferito che Umberto Garzarella è deceduto in seguito all’importante trauma subito, che gli ha reciso l’arteria addominale, mentre Greta presentava invece fratture plurime al bacino e agli arti inferiori ed è morta per asfissia meccanica da annegamento. Una situazione che non avrebbe permesso ad entrambi, nemmeno in presenza di tempestivi soccorsi, di salvarsi.

La prossima udienza è fissata per il 14 gennaio. Il 2 febbraio, invece, in aula sono attesi Kassen e Teismann.