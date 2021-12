Salò, “Teismann venga domenica sulla tomba di Umberto”

(red.) Non era presente in aula nemmeno nella seconda udienza del processo a carico suo e dell’amico Patrick Kassen, il manager tedesco Christian Teismann, imputato con l’accusa di omicidio colposo, omissione di soccorso e naufragio per la morte di Greta Nedrotti, 25 anni, e di Umberto Garzarella, 37, deceduti nel tragico incidente nautico avvenuto la notte dello sorso 19 giugno nelle acque al largo di Salò (Brescia).

Un’assenza pesante per le famiglie dei due ragazzi scomparsi, che ha suscitato l’appello del padre di Umberto, Enzo Garzarella, a Teismann: gli ha chiesto di presentarsi, la prossima domenica, giorno del compleanno del figlio scomparso, sulla tomba al cimitero di Saló.

Il papà di Umberto ha anche chiesto al manager di “fare la sua parte” dopo che Kasssen, al termine della prima udienza, si era avvicinato ai genitori delle vittime per scusarsi.

Dal punto di vista giudiziario, l’udienza si è aperta con il ritiro dalla costituzione in parte civile del Comune salodiano che ha ottenuto un accordo extragiudiziale con l’assicurazione dei due tedeschi, attraverso cui, grazie alla somma che verrà versata, sarà possibile acquistare un dispositivo di sicurezza per la navigazione sul Garda, di cui, attualmente, la Guardia costiera è sprovvista. Ammessa invece al risarcimento dei danni in sede civile la Comunità del Garda, presieduta da Maria Stella Gelmini.

Sentito il comandante del nucleo operativo dei carabinieri di Salò, Fabrizio Cosimo il quale ha riferito che la mattina successiva all’incidente nautico, quando i carabinieri entrarono nella camera d’albergo dei due imputati, sentirono un forte odore di alcol.

Affermazione che, come ha rilevato la difesa dei due tedeschi, non è stata messa a verbale dagli uomini dell’Arma, ma che il comandante Cosimo ha detto di avere ricordato solo nel momento della testimonianza in aula.

Il comandante ha anche riportato come, mentre Kassen si è sempre dimostrato collaborativo, Teismann avrebbe invece mostrato insofferenza per gli accertamenti in corso, rimettendosi a letto e chiedendo di voler parlare con “la moglie e le autorità tedesche”.

Diverse le testimonianza sfilate in aula secondo cui era evidente lo stato di ubriachezza dei due turisti, tanto da non riuscire ad infilare una ciabatta e da sbattere contro un palo, ma, anche, il rifiuto di Teismann di ricorrere alle cure mediche perchè ferito e sanguinante al naso, nelle ore successive allo scontro tra barche.

Ascoltato anche Alberto Arcangeli, titolare del rimessaggio barche dove i due stranieri parcheggiarono il Riva dopo l’incidente, il quale ha riferito di essere intervenuto per la messa in sicurezza del motoscafo che sarebbe affondato e che, dopo avere chiesto cosa fosse successo al natante, ottenne come risposta un “non lo so” da Teismann.