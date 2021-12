Salò, Greta e Umberto: al Comune risarcimento extragiudiziale

(red.) Dalla morte di Greta Nedrotti e di Umberto Garzarella, i due giovani travolti ed uccisi nelle acque del Garda a Salò, investiti da un potente motoscafo mentre si trovavano a bordo di un gozzo la notte del 19 giugno scorso, nascerà un importante contributo alla sicurezza della navigazione sul Benaco.

Un sacrificio, quello dei due giovani bresciani, che non sarà risultato vano, anche se la loro perdita non potrà mai essere risarcita, in nessun modo.

Il comune salodiano, che si era costituito parte civile nel processo che si sta svolgendo a carico dei due turisti tedeschi accusati della morte di Greta ed Umberto, ha ritirato la richiesta.

Il motivo? E’ stato siglato un accordo extragiudiziale con la assicurazione dei due manager, la quale verserà nella casse dell’amministrazione gardesana alcune decine di migliaia di euro con cui verrà acquistato, e donato alla Guardia Costiera, un sistema radar Ais per il controllo della navigazione, di cui attualmente è sprovvista.

Questo giovedì riprende il processo a carico dei due imputati, Patrick Kassen e Christian Teismann, dopo la prima udienza che si è tenuta lo scorso 10 novembre (presente in aula solo Kassen, che ha rivolto parole di scuse ai familiari delle due vittime) in cui verranno ascoltati alcuni testimonianze utili a ricostruire i drammatici eventi di quella notte tragica.